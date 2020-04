Malore per De Mita, in ospedale

(ANSA) - AVELLINO, 9 APR - L'ex presidente del Consiglio, Ciriaco De Mita, è stato ricoverato in osservazione presso l'ospedale "Moscati" di Avellino. De Mita, 92 anni compiuti lo scorso mese di febbraio, è stato colto da un malore nel pomeriggio di oggi nella sua abitazione di Nusco, comune di cui è al secondo mandato di sindaco. Il trasferimento in ospedale si è reso necessario per svolgere precauzionalmente una serie di esami diagnostici. Trascorrerà la notte in osservazione presso il reparto di cardiologia. Le sue condizioni sarebbero buone.

