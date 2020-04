Calcio: Napoli; Di Lorenzo, appena si può torniamo in campo

(ANSA) - NAPOLI, 03 APR - "Appena possibile torneremo in campo. Sappiamo che il calcio è una distrazione per tutti e cercheremo di far passare due ore di spensieratezza ai tifosi.

Ci saranno tante partite da giocare, penso che verrà presa la soluzione migliore per non compromettere la stagione in corso e quella successiva". Lo ha detto il terzino del Napoli Giovanni Di Lorenzo, intervistato da Kiss Kiss Napoli.

Il difensore azzurro si allena a casa come i compagni, aspettando il rientro a Castel Volturno: "Ci sentiamo tra di noi - dice - ma lo spogliatoio ci manca. Riprenderemo quando sarà tutto ok. Da parte nostra non c'è tutta questa preoccupazione.

La società ci ha messo a disposizione tutti gli strumenti per poterci allenare e mantenere uno stato fisico adeguato. Ci alleniamo e cerchiamo di farlo bene. Dispiace dal punto di vista sportivo perché stavamo facendo dei buoni risultati, stavamo imparando quello che ci chiede il mister, dispiace aver interrotto questo momento". (ANSA).