Sequestrate armi clandestine e cocaina nel vibonese, 2 arresti

Due pistole clandestine, oltre 200 proiettili di vario calibro e 20 grammi di cocaina: è questo il bilancio di due perquisizioni effettuate dai carabinieri di Mileto e Francica che hanno portato all'arresto di due persone.

I militari, supportati da unità cinofile dell'Arma e da personale dello Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria, hanno effettuato le ispezioni in due appartamenti trovando le armi, le munizioni e la sostanza stupefcente, tutto materiale che è stato posto sotto sequestro. L'indagine, coordinata dalla Procura di Vibo Valentia, proseguirà con ulteriori acertamenti per risalire alla provenienza delle armi, delle munizioni e del loro possibile utilizzo in fatti criminosi commessi sul territorio.





