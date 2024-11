Controlli a Corigliano-Rossano su affitti a immigrati irregolari

CORIGLIANO-ROSSANO, 08 NOV - Da questa mattina a Schiavonea di Corigliano-Rossano e in contrada "Boscarello" dello stesso Comune è in corso un'operazione da parte dei carabinieri del Nucleo territoriale di Corigliano-Rossano, in collaborazione con i colleghi del comando provinciale di Cosenza, contro il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

L'operazione, che vede coinvolti una settantina di militari, è rivolta soprattutto a individuare quei proprietari di abitazioni che le fittano senza alcun contratto a cittadini extracomunitari irregolari a prezzi, quasi sempre, superiori a quelli di mercato.



