Intesa Anci Calabria-psicologi, 'promuovere benessere cittadini'

Anci Calabria e l'Ordine regionale degli psicologi hanno firmato un protocollo di intesa per contrastare il disagio sociale e promuovere il benessere psicologico della cittadinanza.

"L'accordo è finalizzato - è scritto in una nota dell'Associazione dei comuni calabresi - ad attivare nei Comuni una serie di interventi e servizi per contrastare situazioni di pregiudizio, esclusione, emergenza e marginalità sociale, grazie al consolidamento delle competenze psicologiche in ambito pubblico. In particolare, attraverso il sostegno psicologico e l'orientamento a favore di minori, famiglie e cittadini, integrato nel lavoro d'équipe dei Servizi sociali, l'accordo mira a rafforzare il sistema locale della prevenzione e a migliorare le relazioni sociali nei vari spazi di vita del territorio: dalle case alle scuole, passando per gli altri luoghi di interesse sociale".

La presidente di Anci Calabria e della Provincia di Cosenza Rosaria Succurro ha sottolineato "l'importanza di impiegare altri psicologi a beneficio delle comunità locali, per rispondere a tutti i bisogni emergenti". "Inoltre, Succurro si è fatta portavoce, presso il presidente della Regione, Roberto Occhiuto - riporta la nota - dell'esigenza che il protocollo d'intesa e le azioni ivi previste siano attivati pienamente nell'intero territorio calabrese, anche alla luce dell'ampia e costante attenzione che l'esecutivo regionale ha mostrato verso il benessere psicologico. Così, le istituzioni potranno intervenire in modo sempre più capillare per le esigenze della popolazione".

Il vicepresidente dell'Ordine degli psicologi della Calabria, Fortunato Campolo, ha portato i saluti e i ringraziamenti del suo presidente, Armodio Lombardo. Campolo ha poi espresso manifesta soddisfazione per "questa intesa fondamentale, stipulata grazie alla sensibilità e alla lungimiranza della presidente Succurro. L'accordo - ha aggiunto il vicepresidente - punta a strutturare interventi necessari per sostenere i soggetti più fragili, fino alla promozione di una psicologia ambientale che migliori la qualità della vita di ciascuno".

"Posto che vanno al più presto istituti lo psicologo di base e lo psicologo scolastico quali figure assistenziali indispensabili a prevenire emarginazione, sofferenze e problemi di minori, adulti e anziani -ha detto ancora la presidente Succurro - l'intesa con gli psicologi rappresenta per la Calabria un elemento di indubbia innovazione, in quanto rivolta espressamente al benessere psicosociale della collettività.

Difatti, promuoviamo il ruolo dello psicologo come centrale per la crescita individuale e il progresso sociale accanto ai Comuni, sempre più vicini ai cittadini".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA