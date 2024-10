Visita ambasciatore Kosovo in Prefettura a Crotone

Il prefetto di Crotone Franca Ferraro ha ricevuto stamane nella sede del Palazzo del Governo l'ambasciatore della Repubblica del Kosovo in Italia, Nita Shala.

"La visita, che si inserisce in una serie di appuntamenti dell'ambasciatore nella nostra regione - è detto in una nota della Prefettura - ha costituito l'occasione per un proficuo confronto, altresì, col presidente della provincia di Crotone nonché con i sindaci dei Comuni di Pallagorio, San Nicola dell'Alto e Carfizzi ove, limitatamente alla provincia di Crotone, sono presenti le comunità arbereshe. Nel corso dell'incontro è prevalso l'auspicio, condiviso dall'ambasciatore, di rendere stabili le occasioni di confronto onde consolidare sentimenti di storica amicizia, tenuto conto del forte attivismo dei sindaci oggi presenti nel tenere sempre vive le tradizioni ed i costumi della popolazione di origine albanese stanziale in Calabria".



