Maltempo, crollato ponte stradale nel catanzarese

Un ponte stradale che attraversa un torrente è crollato in conseguenza delle forti piogge in prossimità di Maida, il comune tra i più colpiti dall'ondata di maltempo del catanzarese, parzialmente isolato e attualmente raggiungibile solo dall'uscita di Vena di Maida della Statale dei due mari. Nessun danno per le persone dal momento che quando si è verificato il cedimento non transitavano veicoli.

Il comune di Maida è uno dei più devastati dell'area con frane, smottamentii, alberi caduti e colate di fango.

Nella zona i vigili del fuoco al lavoro dalla tarda serata di ieri hanno anche tratto in salvo, in qualche caso caricandoseli in spalla, alcuni automobilisti rimasti in panne all'interno della loro auto, quasi invasa dall'acqua.



