Cambio al vertice del comando dei Vigili del fuoco di Cosenza

"Sono stati tre anni molto intensi. Abbiamo veramente fatto un lavoro enorme in tutti i campi di nostra competenza, sia sul soccorso, sia sulla prevenzione incendi, sia sulla polizia giudiziaria. Abbiamo avuto dei grossi riconoscimenti sia dalle istituzioni e sia dalla popolazione". A dirlo l'ingegnere Giampiero Rizzo comandante dei Vigili del fuoco di Cosenza che, promosso a dirigente superiore, andrà a dirigere il Comando dei Vigili del fuoco di Messina.

Nel corso dell'incontro con la stampa, Rizzo ha annunciato la realizzazione della nuova caserma che sorgerà nei pressi dello stadio San Vito - Marulla, adiacente alle ex cupole geodetiche.

"Per la realizzazione della nuova caserma - ha detto Rizzo - è stata data un'accelerazione enorme durante il mio mandato e la settimana prossima verrà pubblicata sulla gazzetta ufficiale il bando di gara per l'aggiudicazione dei lavori".

Il nuovo comandante dei vigili del fuoco cosentini, Roberto Fasano, si insedierà lunedì prossimo. Originario della provincia di Cosenza, Fasano è stato comandante a Crotone ed ha svolto attività in diversi comandi.



