Piantedosi saluta e abbraccia il sindaco di Cutro

Prima il saluto dal palco, poi l'abbraccio ed una carezza. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha mostrato così la sua vicinanza al sindaco di Cutro Antonio Ceraso per il lutto che lo ha colpito alcuni giorni fa quando la moglie è morta in un incidente stradale.

Intervenendo a Catanzaro ad un seminario sull'ordinamento delle autonomie locali, il ministro ha ringraziato gli amministratori calabresi presenti, ma ha rivolto un messaggio speciale a Ceraso, conosciuto in occasione del naufragio di Steccato di Cutro avvenuto nel febbraio 2023 e nel quale persero la vita 94 persone, tra cui 35 bambini.

"Un saluto particolare - ha detto Piantedosi - al sindaco di Cutro, sia per la vicinanza, cordialità, gentilezza e umanità che mi ha personalmente riservato e testimoniato potrete immaginare in quale circostanza molto drammatica, ma anche perché sta attraversando un momento in cui merita l'affetto e la considerazione di tutti noi". Parole alle quali i partecipanti all'iniziativa hanno risposto con un lungo applauso.

Ceraso si è alzato in piedi e si è messo una mano sul cuore, visibilmente emozionato. Poi Piantedosi, lasciando la sala, si è avvicinato a lui e lo ha abbracciato accarezzandogli il volto.





