West Nile,sindaco Cosenza dispone disinfestazione contro zanzare

Il sindaco di Cosenza Franz Caruso ha disposto - a titolo precauzionale e come azione preventiva contro la diffusione del virus West Nile - di procedere alla disinfestazione contro le zanzare su tutto il territorio cittadino. "Alla luce delle notizie provenienti da un centro del cosentino non distante dalla città - afferma Caruso - e che riguarderebbero la diffusione su quel territorio del virus trasmesso dalle zanzare e meglio conosciuto come febbre del Nilo, ho ritenuto, a titolo precauzionale, di dare disposizione agli uffici competenti del Comune di provvedere nei prossimi giorni ad una capillare disinfestazione su tutto il territorio cittadino".

Il via alle operazioni di disinfestazione è fissato per la mezzanotte di martedì 24 settembre.



