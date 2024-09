A Soveria Mannelli l'Università d'estate sull'intelligence

Informazione e l' economia, ma anche i nuovi conflitti che agitano lo scacchiere internazionale, saranno i temi portanti al centro della quarta edizione dell'Università d'Estate sull'intelligence che prenderà il via giovedì 12 settembre a Soveria Mannelli, in provincia di Catanzaro. Il programma si articolerà in due sessioni, quella pomeridiana intitolata "I temi: l'informazione, il futuro e l'economia" e quella mattutina intitolata "Le nuove guerre".

L'Università d'Estate inizierà con i saluti istituzionali che introdurranno la prima lezione su "L'informazione" con i docenti Paolo Messa (fondatore di "Formiche") ed Emilio Carelli (direttore de "l'Espresso"). Si proseguirà venerdì 13 settembre alle 9 con Solange Manfredi (avvocato e saggista) "La guerra normativa condiziona il mondo" e Domenico Talia (Università della Calabria) "La guerra tra intelligenza umana e intelligenza artificiale". Nel pomeriggio alle 17 si affronterà "Il futuro" con Lorenzo Guerini (presidente del Copasir) e Stefano Mannino (presidente Casd) intervistati dalla giornalista Maria Latella.

La giornata finale di sabato 14 settembre inizierà alle 9 con Romano Benini (giornalista e saggista) "La guerra territoriale: la questione romana" seguito da Giuseppe Rao (consigliere della Presidenza del Consiglio dei ministri) "Guerra tecnologica e conseguenze sociali". Nel pomeriggio l'evento conclusivo avrà come tema "L'economia" con Giuseppe Cossiga (presidente Aiad) e Luciano Carta (direttore Aise 2018-2020 e presidente Leonardo 2020-2023).

L'evento formativo è promosso dalla Società Italiana di Intelligence, con il patrocinio dell'Università della Calabria e la collaborazione della Fondazione "Italia domani", della casa editrice Rubbettino e della rivista "Formiche". Le lezioni si svolgeranno presso la Biblioteca "Michele Caligiuri".Gli studenti ammessi saranno massimo cento.

Direttori dell'Università d'estate sull'intelligence sono Mario Caligiuri (presidente della Società Italiana di Intelligence), Paolo Messa (fondatore di "Formiche") e Paolo Boccardelli (rettore Università Luiss).

Il comitato scientifico è formato tra gli altri, da Antonio Uricchio (Presidente Anvur), Paolo Pedone (presidente Cun), Marco Valentini (consigliere di Stato e presidente della Sezione sull'Intelligence dell'Università della Calabria), Domenico Talia (Università della Calabria, vice presidente della Società Italiana di Intelligence), Gian Luca Foresti (Università di Udine e consigliere della Società Italiana di Intelligence), Luciano Romito (coordinatore Osservatorio sulla Linguistica forense e componente Consiglio scientifico del Master in Intelligence dell'Università della Calabria), Alberto Pagani (Università "Alma Mater" di Bologna), Maria Gabriella Pasqualini (storica dell'intelligence).

Il comitato organizzatore è composto da: Luigi Rucco, Luigi Barberio, Liuva Capezzani, Giada Rita, Alice Felli, Livio Chidichimo, Francesco Granata, Emanuela Somalvico, Filomena Stabile.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA