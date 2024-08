Giovane accoltellato a Catanzaro, non è grave

Un giovane di cui non sono state rese note le generalità é stato accoltellato a Catanzaro da una persona che é fuggita e viene adesso ricercata. L'episodio é accaduto stamattina in via Caracciolo nel quartiere "Lido".

Il ferito è stato portato nel pronto soccorso dell'ospedale civile Pugliese-Ciaccio. La prognosi per lui é di 15 giorni.

Sul ferimento hanno avviato indagini i carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Catanzaro, che stanno cercando di accertare dinamica e movente di quanto é accaduto.



