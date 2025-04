Luongo, nuova caserma rinnova rapporto fiducia con cittadini

"L'inaugurazione di una nuova caserma costituisce un evento di alto valore etico, perché rinnova il rapporto di vicinanza e di fiducia che lega i carabinieri alle sue genti. Un rapporto che è fatto di tante cose, ma principalmente di quella attitudine ad essere vicini, a sentirsi parte di una comunità. Comunità che oggi è emblematicamente rappresentate da tantissimi cittadini ma ancor di più da questi ragazzi che rappresentano il futuro, ciò che l'Italia dovrà essere. Grazie oggi per essere qui. Noi impegneremo a fare di tutto perché avrete sempre un'opportunità di crescita nella vostra comunità". Lo ha detto il comandante generale dei Carabinieri Salvatore Luongo, inaugurando la nuova caserma di Limbadi in un bene confiscato.

"Le stazioni carabinieri - ha aggiunto - sono l'espressione più genuina della vocazione di vicinanza ai cittadini dalla quale deriva una funzione insostituibile di protezione, di rassicurazione e di solidarietà Io li considererò luoghi di accoglienza, di ascolto, di inclusione, dove spesso una parola di conforto di fronte ai problemi della vita quotidiana o anche solo una mano tesa fanno la differenza. Si tratta di una missione che acquista maggior valore nei territori come questo, che conoscono la piaga più agguerrita della criminalità organizzata e dove lo Stato non può limitarsi a esercitare un potere esclusivamente repressivo, ma è chiamato a trasmettere fiducia ai cittadini onesti, e ce ne sono tanti, pronti a stravolgere una relazione che li offende".

"Noi - ha detto Luongo - destiniamo alla collettività un immobile sottratto alla criminalità organizzata. Un atto importante in cui lo Stato si rifà e prende quello che gli è stato tolto. Le consorterie criminali di tipo mafioso condizionano lo sviluppo dei sistemi, incidono sul funzionamento degli apparati pubblici e ostacolano la libera crescita sociale ed economica. Da tempo la logica 'ndranghetista ha superato la violenza. La criminalità è meno sanguinaria ma più pervicace e determinata ad affermarsi come soggetto economico, capace di interagire con imprenditori e professionisti. Questo è quello che noi dobbiamo guardare, è l'impegno maggiore a cui tendere per evitare che questi legami possono andare avanti.

L'individuazione e l'acquisizione di beni appartenenti ai patrimoni illecitamente accumulati è parte integrante della strategia di contrasto dell'Arma dei carabinieri, ha un impatto sulla vita di tutti i giorni, io direi irrompente. C'è una volontà concreta e risoluta di riconvertire in presidi di legalità luoghi evocativi di un potere criminale".



