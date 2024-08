Congrega celebra la giornata degli 'orfani del morzello'

L'associazione Antica Congrega Tre Colli di Catanzaro ha celebrato al "Dadada Beach Village", a Calalunga di Montauro, la nona edizione della giornata degli "Orfani del morzello per motivi di emigrazione", appuntamento tradizionalmente agostano dedicato agli associati che, per motivi di lavoro, risiedono lontano dalla città dei tre colli.

"Non è bastato - è scritto in una nota - il caldo africano di questi giorni per placare la passione dei numerosi commensali, circa settanta tra 'congregari' e amici, nei confronti del piatto principe della cucina catanzarese, 'l'Illustrissimo morzello'. Unico appuntamento dell'anno, peraltro, nel quale per l'appunto è consentita la partecipazione di amici, che ciascun associato/congregario può portare con sé".

"Dopo i saluti di rito del presidente Francesco Bianco - è scritto nella nota - è seguita la cena rigorosamente a base di morzello, ottimamente preparato per l'occasione dall'imprenditore Carmine Manfredi. Durante la serata, piacevolmente allietata anche dalle note musicali della cantante Patrizia Curulla, non è mancato il saluto dell'onorario Massimo Palanca, attraverso un collegamento telefonico ad opera dell'altro onorario presente Enzo Colacino.

Così, dopo alcune ore, trascorse all'insegna della spensieratezza e della leggerezza goliardica, i congregari si sono dati appuntamento ai prossimi incontri".



