Camper si ribalta, chiuso temporaneamente tratto A2

Il ribaltamento di un camper in prossimità dello svincolo di San Mango d'Aquino, in provincia di Catanzaro, ha portato alla temporanea chiusura dell'A2 Autostrada del Mediterraneo in direzione sud.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme del Comando di Catanzaro e del Comando di Cosenza.

Il conducente del mezzo, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo andando ad impattare violentemente contro il guardrail della corsia di decelerazione e poi ribaltandosi. A bordo il conducente ed una passeggera che sono stati estratti dal camper e affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e il trasferimento in ospedale.

Sul posto sono intervenuti anche gli polizia stradale per i rilievi e personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale.

Al momento il traffico in uscita viene deviato allo svincolo di San Mango d'Aquino con proseguimento fino allo svincolo successivo di Falerna e rientro in autostrada in direzione nord.

E' tornata regolare la circolazione sulla A2 Autostrada del Mediterraneo dopo la chiusura in direzione sud nel tratto di San Mango D'Aquino a causa di un incidente. Dopo la rimozione del camper che si è ribaltato stamani e la verifica da parte del proprio personale, l'Anas ha riaperto il tratto alla normale circolazione.

