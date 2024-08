Soccorso un cucciolo di lupo appenninico nei boschi della Sila

Lo hanno trovato ferito e in forte stato di sofferenza dopo essere caduto all'interno di una vasca per la raccolta dell'acqua piovana. Un cucciolo di lupo appenninico è stato trovato da un gruppo di studenti della Facoltà di Scienze Naturali dell'Università della Calabria in una area forestale della Sila Grande, fuori dal Parco, nel territorio del comune di Casali del Manco, in provincia di Cosenza.

Presumibilmente il piccolo, in forte stato di disidratazione e con diverse escoriazioni oltre che con un grave attacco di parassiti, era caduto in maniera accidentale dentro la vasca da alcuni giorni. A localizzarlo, salvandolo da morte certa, alcuni studenti e un docente dell'ateneo calabrese.

Nonostante le difficoltà orografiche e l'assenza di copertura della rete telefonica, il gruppo è riuscito a contattare il distaccamento di San Giovanni in Fiore della la Polizia provinciale di Cosenza che ha poi inviato una squadra sul posto.

Il cucciolo è stato così immediatamente recuperato e messo in sicurezza. Nel giro di un'ora. grazie ai contatti già presi con la dott.ssa Debora Giordano (responsabile CRAS Catanzaro), il cucciolo è giunto Centro recupero animali selvatici di Catanzaro dove riceverà le cure del caso. Il giovane esemplare maschio di Canis lupus italicus ha circa 4 mesi di età e sarà sottoposto a tutti gli esami diagnostici necessari. L'augurio è che possa sopravvivere a questa disavventura e ritornare al più presto in natura e alla vita selvatica.



