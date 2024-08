Concerti dalla sera all'alba al Kaulonia tarantella festival

Concerti, spettacoli di musica etnica e popolare, incontri, corsi di ballo tradizionale (tarantella calabrese e pizzica) e workshop di musica con strumenti iconici della tradizione popolare (tamburello, lira calabrese, chitarra battente, organetto). E' quanto in programma alla 26ma edizione del Kaulonia tarantella festival, in programma dal 21 al 24 agosto a Caulonia, definito il più importante e storico evento di musica popolare della Calabria.

Il titolo di questa edizione, con la direzione artistica di Mimmo Cavallaro, è "Generation tarantella".

"Grazie soprattutto a questo festival - è scritto in una nota - che negli anni ha saputo valorizzare il patrimonio musicale e tradizionale arricchendolo con contaminazioni culturali di altri luoghi, oggi ci sono persone di tutte le età che abbracciano con entusiasmo la musica popolare e l'importanza dell'identità culturale che essa rappresenta. 'Generation Tarantella' è un titolo che sottolinea con orgoglio quanto in un mondo sempre più globalizzato, dove le culture e le tradizioni locali rischiano di essere sopraffatte dalla crescente omogeneizzazione e uniformità culturale, sia fondamentale preservare e valorizzare le culture periferiche".

Il suggestivo centro storico di Caulonia farà da scenografia al Kaulonia tarantella festival per quattro giorni, dalle 18 alle 6 del mattino seguente. Gli appuntamenti preserali si terranno nella zona di Piazza Seggio, mentre i concerti si svolgeranno nella scenografica Piazza Mese e vedranno la presenza di noti artisti di musica etnica e popolare, nazionali e internazionali. Si continuerà poi a ballare fino all'alba nelle strade del centro storico.

"Quest'anno giungiamo alla XXVI edizione di un festival che si racconta da solo e che rappresenta ormai un punto di riferimento per la musica popolare al sud - racconta l'assessora alla cultura Antonella Ierace - ad ospitare la kermesse culturale sarà come sempre il bellissimo borgo che con le sue piazze, gli slarghi e le chiese fa da cornice naturale alla musica, ai corsi di strumenti e di ballo, ai tanti colori che caratterizzano questo straordinario evento".

"Stiamo lavorando con impegno per offrire un'altra edizione indimenticabile - afferma Cavallaro -. Non mancheranno corsi, convegni e seminari di alta qualità, elementi essenziali della manifestazione. Anche quest'anno, il cast artistico sarà di altissimo livello, assicurando a Piazza Mese quattro serate di grande spettacolo dove divertirsi e godere dello straordinario ambiente del Kaulonia tarantella festival".

Il festival è organizzato dal Comune di Caulonia e sostenuto dalla Regione Calabria e dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA