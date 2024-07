Trovati e sequestrati nel cosentino 13 chili cocaina,2 arresti

Erano in possesso di 13 chilogrammi di cocaina oltre che di dieci cartucce per pistola e di un giubbotto antiproiettile. Due persone sono state arrestate a Cetraro dai finanzieri del Comando provinciale di Cosenza con l'accusa di traffico e detenzione illegale di droga.

I militari della Compagnia di Paola, nel corso di un'attività di controllo del territorio, insospettiti da un anomalo comportamento e dallo strano atteggiamento mostrato dai due soggetti durante un controllo eseguito nel centro abitato di Cetraro, hanno proceduto ad una prima perquisizione allargata, successivamente, ad alcuni immobili risultati nella loro disponibilità.

A conclusione dei controlli all'interno dei locali sono stati trovati dodici panetti e ventisette dosi di cocaina già pronta per lo spaccio. Tutta la sostanza stupefacente, che era stata nascosta, è stata sequestrata assieme all'altro materiale trovato. La sostanza stupefacente destinata allo spaccio, secondo i finanzieri, avrebbe fruttato oltre un milione di euro.





