Siae, in Calabria bene i concerti ma partite attraggono di più

Sei milioni e 254mila euro di incassi dai biglietti per i 615 concerti in Calabria nel 2023. Sono i numeri rivelati dalla Siae nel suo rapporto 2023, nel quale vengono riportati i dati relativi agli eventi locali e nazionali dello scorso anno. Secondo il documento, questo tipo di spettacolo si è classificato come il più remunerativo in regione, con una spesa media di 24,44 euro per ciascun spettatore, di 13,23 in meno rispetto a quella nazionale (37,67), e 256mila ticket staccati.

Ma sono quelli di calcio gli eventi singoli con il maggior numero di partecipanti. Per quasi 5,5 milioni di euro incassati grazie ai 630mila spettatori complessivi. Nella classifica dei cinque appuntamenti con più partecipanti dello scorso anno ci sono solo partite di pallone.

La sfida Reggina-Cagliari il 18 marzo, con 16mila cinquecento presenze sugli spalti, Cosenza-Brescia del 25 maggio con quasi 15mila, Cosenza-Cagliari del 19 maggio con 14mila seicento, Reggina-Ascoli dello stesso giorno con 14mila quattrocento e il derby Catanzaro-Cosenza del 26 novembre, per 13.454 tifosi.

Sono invece i 2.024 spettacoli di prosa del 2023 ad arrivare terzi per spesa, per quasi 3,6 milioni di euro, 242mila persone ad assistervi e un introito medio di 1.769 euro. A seguire, parchi divertimento (2,3 milioni e 141mila visitatori) e discoteche (1,5 milioni per 100mila persone).



