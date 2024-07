Scoperte armi da guerra nascoste in un terreno a Reggio Calabria

Un deposito di armi da guerra è stato scoperto dai carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria in un terreno adiacente ad un complesso residenziale in contrada Livari nel quartiere Gallina. Le operazioni di dissotterramento dell'arsenale hanno portato alla luce una mitragliatrice Ak47, tre fucili semiautomatici, uno a pompa e un altro a canne parallele, tutti clandestini.

Insieme alle armi, accuratamente confezionate all'interno di buste di plastica per mantenerne l'efficienza, vi erano occultati anche due caricatori e oltre duecento colpi di diverso calibro: ciò ne avrebbe garantito ai detentori, il pronto impiego in caso di necessità. L'intero arsenale è stato scoperto e sequestrato dai militari della stazione e dai colleghi dell'aliquota di pronto intervento e dai Cacciatori di Calabria.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA