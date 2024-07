A Catanzaro in autunno Festival Arti tra armonie e contrasti

Un nuovo appuntamento artistico e culturale è in agenda per il prossimo autunno a Catanzaro.

Sono partiti infatti i preparativi per l'edizione di esordio del Festival delle Arti tra Armonie e Contrasti, con annessa la prima Biennale di Arte Contemporanea della Provincia di Catanzaro intitolata a Roberto D'Angiò, che si svolgerà dal 19 ottobre al 19 novembre prossimi.

A dare il là all'avvio di questa nuova inziativa è stata l'approvazione da parte della Provincia di Catanzaro del progetto presentato da Paola Gravina, titolare di Godanda Eventi e spettacoli management, e Tanya Romeo, presidente dell'associazione di promozione sociale Armonia e Contrasto. In cartellone è previsto un mese intenso di eventi e spettacoli musicali.

Il tutto avrà inizio con un vernissage della Biennale d' Arte premio Roberto d' Angiò duca di Calabria. Si tratterà di una collettiva nel corso della quale gli artisti partecipanti saranno valutati e premiati da una giuria tecnica.



