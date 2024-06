Sequestrati 5 chili di marijuana e uno di cocaina, arresto

Viaggiava in auto con oltre cinque chilogrammi di marijuana nascosta all'interno di scatole di cartone contenenti libri scolastici. Un uomo, originario di Tropea, è stato arrestato e posto ai domiciliari, a seguito di un controllo a Mesiano di Filandari, dai finanzieri del nucleo di polizia economico finanziaria di Vibo Valentia.

La perquisizione estesa all'abitazione della persona arrestata e avvenuta con l'ausilio del cane antidroga "Jerry Lee" del Gruppo della Guardia di finanza di Lamezia Terme, ha portato alla scoperta, all'interno dei mobili della cucina, anche di un chilogrammo di cocaina, confezionato in un panetto rettangolare, le cui modalità di confezionamento richiamano la provenienza dai paesi del Sudamerica, oltre alla somma di 3.000 euro in contanti, tre bilancini, due macchine per sottovuoto e diverso materiale atto al confezionamento delle dosi. Il valore di mercato dello stupefacente sottoposto a sequestro è stimato in circa 200 mila euro. Oltre alla droga i finanzieri hanno apposto i sigilli anche all'auto utilizzata.





