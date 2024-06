Export, nel primo trimestre 2024 Calabria segna un +26,9%

E' la Calabria, che segna un +26,9% rispetto all'analogo periodo precedente, la regione italiana più dinamica in quanto a crescita dell'export nel primo trimestre del 2024. Lo rileva l'Istat nella sua stima congiunturale delle esportazioni in Italia.

Nei primi tre mesi del 2024, sempre secondo quanto indica il report dell'Istituto nazionale di statistica, a fronte delle flessioni tendenziali più ampie delle esportazioni che hanno riguardato Marche (-55,5%), Basilicata (-35,3%) e Liguria (-14,7%), la Calabria, anche se il suo contributo al pil complessivo rimane ancora modesto in termini di volumi, mette in mostra comunque una certa vivacità assieme alle altre regioni del Mezzogiorno con segno positivo come Molise (+22,2%), Abruzzo (+12,4%) e Campania (+9,6%).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA