A Crotone riqualificazione urbana attraverso la street art

Un'opera di rigenerazione dei quartieri periferici attraverso l'arte. È l'obiettivo dell'Amministrazione comunale di Crotone con il progetto Kriu, acronimo di Krotone Identità Urbane. Una iniziativa nata dalla collaborazione con l'associazione Rublanum di Nocera Terinese, ideatrice di Gulìa Urbana che da 12 anni, in tutta Italia, realizza iniziative di riqualificazione urbana e culturale attraverso i murales creati da street artists internazionali.

I primi due murales sono già in fase di realizzazione in via Mastracchi e via Gullo nel quartiere Trecento Alloggi dove l'Amministrazione comunale, già due anni fa, aveva fatto realizzate da Jorit un ritratto di Rino Gaetano. I nuovi murales si ispirano alla storia di Crotone e della Calabria.

I primi due artisti al lavoro sono Piet Rodriguez e Kitsune (entrambi arrivano dal Belgio) che realizzeranno, rispettivamente, una visione rivisitata in chiave street art della storia di Milone, ed un ritratto di donna immersa tra fiori e flora calabrese. Da domani saranno all'opera anche gli altri due street artists. Lo spagnolo Kraser (Spagna), specializzato nei dipinti di personaggi storici, realizzerà un ritratto di Pitagora su un palazzo Aterp in via Di Vittorio nei pressi dello stadio, mentre l'irlandese Aches, come è suo costume, troverà l'ispirazione dopo aver frequentato il quartiere di Fondo Gesù nel quale dovrà realizzare il suo murale.

"Questa è una vera e propria opera di rigenerazione urbana in un quartiere, i 300 alloggi, che stiamo trasformando anche attraverso la realizzazione e la riqualificazione di impianti sportivi. Azione che intendiamo replicare anche in altri quartieri della città a cominciare dal quartiere Fondo Gesù" ha detto il sindaco Vincenzo Voce.

Kriu si articola in tre annualità fra il 2024 e il 2026 per realizzare complessivamente 10 murales. Quattro murales sono in corso di realizzazione, altre quattro opere verranno realizzate nel 2025 e due nel 2026. Si tratta di un "Progetto di riqualificazione artistica con opere di street art" finanziato con il secondo piano annuale dell'Accordo tra Comune di Crotone ed Eni spa, per la somma di 100 mila euro in tre anni. Il servizio di realizzazione del progetto Kriu è stato assegnato all'associazione Rublanum di Nocera Terinese che, per la somma di 99.979 euro dovrà occuparsi della gestione e del coordinamento del programma di attività da realizzare in tre anni.



