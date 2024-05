Salvatore La Rosa è il nuovo questore di Reggio Calabria

Cambio al vertice della questura di Reggio Calabria. Il successore di Bruno Megale, nominato questore di Milano, sarà Salvatore La Rosa, fino a ieri questore di Trapani.

Originario di Messina, dove si è laureato in Giurisprudenza, La Rosa, di 62 anni, è entrato nella Polizia di Stato nel 1989, quando ha vinto il concorso di vice commissario. Ha diretto i commissariati Priolo Gargallo, Avola, Noto, Lamezia Terme e Gela. Ha lavorato, inoltre, alla squadra mobile di Siracusa dove è stato anche capo di gabinetto della stessa questura dal 2007 al 2012, anno in cui ha svolto il ruolo di vicario del questore di Messina.

Nel 2016 è stato ammesso a Roma al corso di Alta formazione alla Scuola di perfezionamento per le forze di polizia. Nel giugno dell'anno successivo ha conseguito il titolo dell'Alta formazione e, all'università La Sapienza", il master di II livello in "Sicurezza, Coordinamento Interforze e Cooperazione Internazionale".

Prima di guidare la questura di Trapani, Salvatore La Rosa è stato anche questore di Ragusa.



