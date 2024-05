Al via manutenzione impianto potabilizzazione Santa Domenica

Sorical ha programmato un piano di manutenzione dell'impianto di potabilizzazione di Santa Domenica che serve gran parte delle città di Catanzaro, Sellia Marina e le località marine di Cropani, Sersale, Soveria Simeri e Gimigliano località Buda. Secondo il piano di lavoro, comunicato agli Uffici acquedotti dei comuni serviti, riferisce una nota della Sorical, "la stima dell'intervento durerà 30 giorni e riguarderà l'efficientamento ad alcuni dei chiariflocculatori in dotazione all'impianto".

"Il previsto intervento - precisano i tecnici della Sorical - non è più rinviabile in quanto ogni ulteriore indugio potrebbe pregiudicare la produzione corrente, né tantomeno è stato possibile anticiparlo a causa di condizioni meteo che avrebbero potuto inficiare la portata grezza in ingresso condizionando i processi di potabilizzazione e quindi la produzione complessiva della risorsa idrica".

Le lavorazioni inizieranno lunedì e si svolgeranno su tre turni lavoro h 24 in modo da ridurre i tempi dell'intervento.

L'impianto, afferma Sorical, continuerà a funzionare con gli altri chiariflocculatori già oggetto di recente di manutenzione straordinaria ed è stato previsto, dove è possibile, addurre ulteriore risorsa da altri schemi acquedottistici.



