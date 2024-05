Esplosione in abitazione a Reggio Calabria, un ferito

L'esplosione verificatasi stasera in un'abitazione a Reggio Calabria ha provocato il ferimento di un uomo di nazionalità indiana che si trovava nel locale. L'uomo è uscito autonomamente dalla struttura ed è stato soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno portato al Grande ospedale metropolitano. Avrebbe riportato delle ustioni nella parte alta del corpo. Nessun altro ha riportato conseguenze per l'esplosione.

Secondo una prima ricostruzione, la deflagrazione potrebbe essere stata provocata da una sacca di gas provocata forse da una fuoriuscita da una bombola usata dall'occupante per cucinare. Esclusa, invece, l'esplosione della bombola stessa dal momento che se ciò fosse avvenuto i danni sarebbero stati ben più gravi.



