Un'esplosione si è verificata stasera in un locale adibito ad abitazione a Reggio Calabria, in via Verdirame, nel quartiere Sbarre. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Al momento non è stato accertato se all'interno vi fossero persone.

L'esplosione potrebbe essere stata provocata da una sacca di gas formatasi nel locale, posto al piano terra.



