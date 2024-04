Sindaco di Cosenza consegna a Lunetta Savino premio "Enzo Noce"

Il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, ha consegnato, al teatro "Rendano", all'attrice Lunetta Savino il premio "Enzo Noce", intitolato alla memoria dell'impresario teatrale cosentino scomparso poco più di un anno fa.

La consegna è avvenuta al termine dello spettacolo "La Madre", interpretato dall'attrice pugliese e diretto da Marcello Cotugno. Lo spettacolo è andato in scena nell'ambito della rassegna "L'Altro Teatro", ideata da Gianluigi Fabiano e Giuseppe Citrigno e patrocinata dall'Amministrazione comunale.

"Sono onorato - ha detto il sindaco Caruso - di avere consegnato il premio intitolato ad Enzo Noce a Lunetta Savino per due fondamentali ragioni. La prima risiede nel fatto che Lunetta Savino è una delle migliori espressioni dell'arte teatrale, televisiva e cinematografica del nostro tempo, interprete versatile e poliedrica, capace di attraversare, con la sua vocazione attoriale e con grandissima professionalità, i diversi generi e registri recitativi. La seconda è legata al ricordo di Enzo Noce. Un amico di lunga data di cui tutti, i suoi familiari, chi lo ha conosciuto e l'intera città di Cosenza avvertono la mancanza. Bene hanno fatto Pino Citrigno e Gianluigi Fabiano, ed a loro va la mia gratitudine per questo bel gesto, ad istituire il premio 'Enzo Noce', che è il giusto riconoscimento a chi ha dedicato la propria esistenza allo spettacolo, profondendo grandi energie con quella generosità verso tutti che era diventata nel tempo un tratto caratteristico di Noce, insieme al sorriso che lo ha sempre accompagnato ed alla sua intensa passione per il teatro. Noce ed i suoi amici Citrigno e Fabiano hanno avuto la capacità di intercettare artisti e produzioni in grado di soddisfare quelle legittime aspirazioni del pubblico, desideroso di ritrovarsi insieme a teatro, specie dopo il terribile momento della pandemia, riportando il 'sold out' al Rendano. Ho da subito apprezzato anche l'idea di dedicare ad Enzo Noce la rassegna teatrale di quest'anno, così come sono stato felice di condividere, con commozione, il momento della consegna del premio a Lunetta Savino, insieme alla moglie di Enzo, Giusy, alla quale va il mio abbraccio, nel ricordo di chi può essere considerato, a giusta ragione, uno degli artefici del successo de 'L'Altro Teatro'".





