L'Unione degli ordini forensi siciliani (Uofs), prevedendo un aumento dei contenziosi nel distretto di Messina a causa del progetto di costruzione del ponte sullo Stretto, e per questo evidenzia "la necessità che si inizi a lavorare per richiedere l'ampliamento della pianta organica nei tribunali del distretto, così come, ci risulta, è stato fatto nel Tar di Catania". Lo dice il presidente dell'Uofs, Rosario Pizzino.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA