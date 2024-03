Il 27 Consiglio regione, informativa Occhiuto su rete sanitaria

L'informativa del Presidente della Giunta, Roberto Occhiuto, sulla rete sanitaria, richiesta dal Gruppo del Partito Democratico, é l'argomento principale della seduta di Consiglio regionale convocata per mercoledì 27 marzo, con inizio alle ore 13:00.

Aprirà la seduta l'esame abbinato delle proposte di legge, una della Giunta e l'altra del consigliere del Pd Raffaele Mammoliti, su "L'istituzione dell'Agenzia regionale di sviluppo delle aree industriali e per l'attrazione di investimenti produttivi " .

Completano l'ordine del giorno la proposta di provvedimento amministrativo recante" Nomina del Presidente e di due componenti dell'Autorità regionale per i diritti degli animali d'affezione e la corretta convivenza tra le persone e gli animali" e quella relativa alla "Nomina di un rappresentante della Regione in seno al Comitato regionale Inps per la Calabria".





