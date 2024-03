Savino, 'contro tutte le mafie insieme possiamo farcela'

"Ventuno marzo inizio della primavera ormai da anni si celebra la memoria delle vittime delle mafie. Una memoria che non può assolutamente cedere alla retorica o alle parole di circostanze, ma una memoria che deve vederci tutti quanti attivare i processi di vero cambiamento del paradigma culturale rispetto sia alla conoscenza delle mafie, sia all'interpretazione dei poteri mafiosi e sia alla reazione della collettività alle mafie". E' quanto afferma, in una dichiarazione, il vice presidfente della Cei monsignor Francesco Savino, vescovo di Cassano allo Ionio in occasione della giornata della memoria delle vittime di tutte le mafie.

"E' l'ora del coraggio, della profezia e del metterci insieme - aggiunge il presule - perché insieme possiamo indubbiamente farcela, se invece anche rispetto al potere mafioso, che è un potere invasivo e pervasivo capace di alleanze al di sopra di ogni sospetto, noi non ci mettiamo insieme rischiamo, a prescindere, di fare un regalo ai poteri mafiosi".

"Penso - sottolinea ancora monsignor Savino - che il messaggio più bello di questa giornata della memoria delle vittime dei poteri mafiosi sia proprio questo: insieme possiamo farcela, insieme possiamo attivare processi di cambiamento, insieme possiamo reagire perché se prevale la legalità del noi sulla legalità dell'io, se prevale la reazione del noi alle mafie rispetto a quelle dell'io, penso che possiamo indubbiamente andare oltre ogni forma di pessimismo, di catastrofismo e di fatalismo e credere che le mafie si possono senz'altro sconfiggere".



