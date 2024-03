Scontri dopo Cosenza-Catanzaro, emessi Daspo per 52 anni

Il questore di Cosenza Giuseppe Cannizzaro ha emesso undici provvedimenti di Daspo per un totale di 52 anni, in relazione a quanto accaduto in occasione del derby di calcio Cosenza-Catanzaro del 3 marzo scorso disputato nello stadio "San Vito-Marulla". I destinatari dei provvedimenti sono tutti appartenenti alla tifoseria catanzarese.

"Il personale della Questura di Cosenza e in particolare gli investigatori della divisione di Polizia anticrimine, in collaborazione con la Digos e la Polizia scientifica - è detto in una nota - continuano a svolgere l'attività info-investigativa mirata al riconoscimento degli autori dei disordini, attraverso la visione delle immagini dei filmati acquisiti dal gabinetto della Polizia scientifica. Prosegue inoltre l'attività d'indagine e quella di natura amministrativa".



