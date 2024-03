Artigianato, in Calabria 32.429 imprese pari al 17,3% del totale

Sono 32.429 imprese artigiane 2023, il 17,3% totale delle imprese con un valore aggiunto del settore di 1,7 miliardi pari al 6%. I dati sono stati eleborati dalla responsabile dell'Osservatorio Mpi di Confartigianato Imprese Calabria, Licia Redolfi che li ha presentati in occasione del primo Forum dell'Artigianato 2024 organizzato da Confartigianato Imprese Calabria, Cna e Casartigiani.

Gli occupati nel settore dell'artigianato in Calabria sono 51.134, il 18% totale. Da segnalare ancora la presenza di 5.854 imprese femminili artigiane (il 18% del totale ); 3.562 imprese giovanili, gestite da under 35, artigiane, pari all'11% e 2.019 imprese straniere (6,2%). Al momento, i settori in maggiori difficoltà risultano quelli della moda del legno e dei macchinari Nel 2024 il prodotto interno lordo in Calabria tiene e si attesta a un +0,3%, il che significa il recupero (+1,5%) dei livelli del 2019, contribuendo allo slancio del Mezzogiorno (+3,2%); anche la spesa per investimenti pubblici sul Pil dal 2023 torna a salire. Quello che rallenta il trend è l'inflazione: i prezzi energetici in ritardo nella fase di rientro. Tiene l'export dei settori di Mpi nei primi 9 mesi 2023: la Calabria registra uno 0,2%. A pesare sui conti delle imprese calabresi è ancora il costo del credito più alto con il risultato che, a fronte del caro tassi, cede la domanda di credito. Le riduzioni più accentuate sono per le piccole: -5,2% contro il -1,3% totale imprese. Per quanto riguarda il mercato del lavoro, gli occupati nella media annuale del terzo trimestre 2023 sono +1,3% ultimo anno, ma indietro nel recupero dei livelli pre-pandemia (-1,7%): la crescita dell'occupazione indipendente traina fase di recupero del mercato del lavoro, e la Calabria mostra la miglior performance (i settori in cui opera il 54% delle imprese artigiane sono costruzioni e manifatturiero).

Al Forum - presenti Roberto Matragrano (presidente di Confartigianato Imprese Calabria), Giovanni Cugliari (presidente di Cna) e Carmelo Francesco Giordano, segretario generale di Casartigiani Calabria - è intervenuto l'assessore regionale allo Sviluppo economico Rosario Varì



