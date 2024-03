Vìola il divieto di avvicinamento all'ex compagna, arrestato

Ha violato l'obbligo del divieto di avvicinamento, pretendendo anche di entrare nell'abitazione dell'ex compagna. Un trentaduenne è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri della Compagnia di Rende per non avere ottemperato al provvedimento di allontanamento dalla casa familiare emesso nei suoi confronti.

Denunciato per una serie di atti persecutori, l'uomo era infatti stato sottoposto a febbraio alla misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Malgrado le prescrizioni ha tentato di incontrare la sua ex che si è subito rivolta ai carabinieri. I militari, giunti nei pressi dell'abitazione della donna, hanno trovato il trentaduenne, risultato positivo al test alcolemico, nelle vicinanze all'interno della sua auto.



