Giulio Coniglio: lettera di ringraziamento di Costa ai bimbi

E' partita stamattina presto la lettera di ringraziamento dell'illustratrice Nicoletta Costa alla scuola calabrese per i "preziosi" disegni dei bimbi spediti al personaggio di fantasia Giulio Coniglio, e che la Costa non ha potuto ancora ritirare all'ufficio postale di Trieste perché 'bloccati' da un paradossale inghippo burocratico. Il pacco che li contiene è ancora in giacenza alle poste da martedì scorso quando a Costa è stato detto che solo il signor Giulio Coniglio può ritirarlo.

Ringraziare i bimbi e usare la posta tradizionale per Costa è un valore importantissimo: "In Calabria non ci sono molte librerie, le vendite di libri per bambini hanno un calo pazzesco sotto Roma. Quando ricevo lettere dal Sud per me è fondamentale rispondere subito", ha spiegato. Nella busta spedita oggi ci sono alcuni disegni, una lettera di ringraziamento e un "bacio alla carota" proprio di Giulio Coniglio.

La paradossale vicenda intanto è ormai molto nota in città (e non solo), e da quando è assurta alle cronache nazionali, l'illustratrice ha ricevuto in strada come in autobus numerosi attestati di partecipazione ed ha suscitato interesse in tanti sconosciuti che l'hanno fermata per chiederle gli sviluppi del caso.



