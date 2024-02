Ciucci, per il Ponte sullo Stretto sì ai lavori già in estate

Si punta "al massimo del risultato e il massimo che si può fare è arrivare entro giugno al Cipes e avviare i lavori in estate". Lo ha detto Pietro Ciucci, ad della società stretto di Messina, a margine della scuola politica della Lega.

"Stiamo trasmettendo la documentazione appena approvata, il 15 febbraio, dal cda ai ministeri competenti per la conferenza dEi servizi e per le valutazioni di impatto ambientale".

Considerata la complessità del progetto e i tempi necessari, Ciucci ha definito possibile avviare "in estate le prime attività sul territorio".



