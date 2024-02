"Navalny eroe anticorruzione",Comune Calabria gli dedica premio

Sarà conferito alla memoria di Aleksei Navalny, il dissidente e leader dell'opposizione russa russo morto improvvisamente in un gulag siberiano di massima sicurezza, il Premio Simeri, riconoscimento che l'Amministrazione comunale di Simeri Crichi, in provincia di Catanzaro, ha recentemente istituito. Lo rende noto il sindaco Davide Zicchinella.

"La manifestazione di premiazione - anticipa Zicchinella - si terrà nel prossimo mese di agosto proprio nel borgo antico di Simeri, gioiello di storia, architettura, archeologia e cultura. Ricorderemo così la figura di Navalny nel corso della principale manifestazione culturale organizzata dal nostro Comune nell'incantevole scenario del Borgo Antico di Simeri. E facendo seguito alla sua esortazione nel documentario premiato agli Oscar 2023 - aggiunge Zicchinella - nel nostro piccolo non ci arrenderemo, ma contribuiremo a tenere viva l'attenzione su una figura che ha fatto della lotta alla corruzione in Russia la cifra della sua vita".

Nelle motivazioni è scritto che l'onorificenza sarà assegnata ad Aleksei Navalny "per il suo incessante attivismo contro la corruzione ed a favore della vera democrazia, pagato prima con ingiusta detenzione ed infine con la vita".



