Insulti social a assessore, 'meriterebbe un tumore al cervello'

"Meriterebbe un tumore al cervello". Questo uno degli insulti apparsi sui social nei confronti dell'assessore ai lavori pubblici del Comune di Crotone, Rossella Parise, alla quale si addebitano i disagi al traffico causati dai lavori di bitumazione in un'arteria cittadina. A rivelarlo è stata proprio l'assessore che, in una nota, ha voluto "ringraziare il presidente del Comitato di Quartiere Tufolo - Farina, i residenti del quartiere e tutti coloro che, con un post social, mi hanno manifestato solidarietà per una serie di insulti indirizzati alla mia persona ed in particolare per una frase nella quale per i lavori di bitumazione in via Nazioni Unite avrei meritato un tumore al cervello". "L'amarezza per quanto letto - aggiunge l'amministratrice - è stata cancellata dalla solidarietà delle tante brave persone che abitano nel quartiere e di tutte quelle che mi hanno manifestato solidarietà alle quali va tutta la mia riconoscenza".

L'assessore Parise sottolinea, inoltre, che "non avrei pubblicamente risposto a questa deriva social, ma è stata proprio la riconoscenza verso questi tantissimi cittadini che mi ha mosso a farlo. Comprendo che riqualificare due chilometri di strada, una strada importante per il quartiere Farina, comporta disagi, ma per la sicurezza dei cittadini andava fatto. Se comprendo il disagio non posso accettare che si trasformino in un così grave insulto. Noi operiamo nell'interesse della comunità cittadina e anche questa azione era finalizzata in tal senso".



