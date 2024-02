Calabria 21ma per efficacia welfare, migliora l'occupazione

Nel 2023 la Calabria è al 21mo posto tra le regioni per efficacia e capacità di risposta del sistema di welfare. Il dato emerge dalle classifiche del "Welfare Italia Index 2023", strumento di monitoraggio che considera gli ambiti di politiche sociali, sanità, previdenza e formazione realizzato da "Welfare, Italia", Think Tank nato su iniziativa di Unipol Gruppo in collaborazione con The European House-Ambrosetti.

Tra gli indicatori di spesa, è scritto in una nota, la Calabria è terza per importo medio in Reddito e Pensione di cittadinanza con 563 euro contro 510 di media italiana, e prima in spesa pubblica per politiche del lavoro, con il 4,2% del Pil regionale contro una media nazionale del 2,8%. Inoltre, è prima per spesa pubblica per consumi finali per l'istruzione e la formazione (6,6% del Pil regionale rispetto alla media del 4,2%).

La Calabria è 21ma per spesa sanitaria pubblica pro capite (2.041 euro contro 2.329 di media nazionale) e 18ma per spesa sanitaria privata pro capite (502 euro contro 604), è 21ma per spesa in interventi e servizi sociali pro capite (28 euro contro 158) e per spesa media regionale per utente fruitore degli asili nido (2.182 euro contro 8.913).

Rispetto agli indicatori strutturali, la Calabria è 7ma per indice di deprivazione abitativa (misurato come numero di componenti della famiglia per metro quadro) con 2,4% rispetto a una media nazionale del 2,5%, mentre è 20ma per posti in asili nido autorizzati: 11 i posti disponibili ogni 100 bambini tra 0 e 2 anni (26 la media Italia).

Rispetto al 2022, migliorano gli indicatori sull'occupazione: il tasso di disoccupazione tra gli over 15 è 14,6% (media nazionale 8,1%) contro il 18,4% registrato nel 2022; il tasso di Neet, giovani che non studiano e non lavorano tra 15 e 34 anni, è 32% (media nazionale 19,5%), in miglioramento rispetto al 33,5% del 2022. In entrambi gli indicatori la Calabria si posiziona al 19mo posto. La regione è 21ma per cittadini inattivi su popolazione in età lavorativa, che si attesta al 61,3%. Infine, dal punto di vista sanitario, la Calabria risulta 20ma (17ma nel 2022) per efficacia, efficienza e adeguatezza dell'offerta sanitaria e 21ma per stato di salute della popolazione.



