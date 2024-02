Operazione antidroga in Calabria, eseguiti 14 arresti

I carabinieri hanno sgominato un'organizzazione criminale che avrebbe gestito un traffico di sostanze stupefacenti in provincia di Catanzaro, arrestando 14 persone, per quattro delle quali è stata disposta la custodia cautelare in carcere mentre dieci sono finiti ai domiciliari.

L'operazione, condotta dai militari del Gruppo di Lamezia Terme, supportati nella fase esecutiva da quelli dei Comandi territorialmente competenti, dai carabinieri Cacciatori "Calabria" e del Nucleo cinofili di Vibo Valentia, é stata effettuata in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Catanzaro su richiesta della Dda. Agli arrestati vengono contestati l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e la detenzione e cessione di sostanze stupefacenti del tipo marijuana e cocaina.

L'organizzazione criminale avrebbe svolto la sua attività criminale, consistente nella coltivazione di marijuana e nel traffico della stessa sostanza stupefacente e di cocaina nei territori di Curinga, Lamezia Terme, Pianopoli, Serrastretta e Feroleto Antico. L'indagine, condotta dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Lamezia Terme e dal Nucleo operativo della Compagnia di Girifalco, "si è sviluppata - riferisce una nota stampa della Dda di Catanzaro - attraverso complesse e articolate attività tecniche e di tipo tradizionale, tra cui servizi di osservazione, pedinamenti e riscontri nell'ambito dei quali sono state arrestate sei persone in flagranza di reato e sequestrati oltre 14 chilogrammi tra marijuana e cocaina, oltre a banconote per 25 mila euro, macchinari per il confezionamento sottovuoto delle dosi di droga, bilance ad alta precisione e scanner per la rilevazione di microspie".



