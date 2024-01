Fucile e munizioni nascosti in garage, arrestato sessantenne

I carabinieri hanno arrestato a Cirò Marina un uomo di 60 anni, del quale non sono state rese le generalità, con l'accusa di detenzione abusiva di arma e munizioni.

L'arresto é scattato dopo che i militari hanno trovato in un locale adibito a garage di proprietà del sessantenne un fucile calibro 12 e 23 cartucce per la stessa arma. Il fucile e le cartucce erano nascosti in un armadio, avvolti con un panno.

L'arresto dell'uomo é stato convalidato dal gip di Crotone.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA