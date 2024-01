Fi: Catanzaro, aderiscono consiglieri comunali Costanzo e Levato

Due consiglieri comunali di Catanzaro, Sergio Costanzo e Luigi Levato, hanno deciso di aderire a Forza Italia. La loro adesione è stata annunciata, nel corso di una conferenza stampa, dal coordinatore regionale di Forza Italia, Francesco Cannizzaro, presenti il coordinatore cittadino del partito, Marco Polimeni, ed Alessandra Lobello, anche lei consigliere comunale così come lo stesso Polimeni.

"Sono molto contento di essere qui a Catanzaro - ha detto Cannizzaro nel corso dell'incontro con i giornalisti - per accogliere due consiglieri comunali, come Sergio Costanzo e Luigi Levato, che non sono due consiglieri qualunque. Con loro e con l'apporto di Marco Polimeni ed Alessandra Lobello gettiamo le basi per tracciare il futuro del nostro partito nella città capoluogo di regione. Sergio Costanzo e Luigi Levato lasciano il civismo. La loro é un'adesione di qualità, fatta di esperienza e di saggezza politica. Daranno un apporto notevole al lavoro di opposizione che Forza Italia sta già mettendo in atto. É l'inizio di un percorso di rilancio di un partito che è già abbondantemente radicato sul territorio regionale, ma che si candida ad essere ancora più forte in ogni singolo comune".

"Il fatto che tra ieri e oggi - ha aggiunto Cannizzaro - abbiamo annunciato adesioni importanti al nostro partito come quelle del sindaco e del vicesindaco di Lamezia Terme, Paolo Mascaro ed Antonello Bevilacqua, insieme a quelle, qui a Catanzaro, di Costanzo e Levato, rappresenta un significativo fatto politico".



