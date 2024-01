Trattore si ribalta, trentenne morto nel reggino

Un trentenne, Davide Tropeano, ha perso al vita stamattina poco dopo le 9 rimanendo schiacciato dal trattore sul quale si trovava mentre era in terreno di proprietà della famiglia in una zona periferica di Cinquefrondi.

L'uomo, nato a Cinquefrondi ma residente a San Giorgio Morgeto, era in compagnia di un altro fratello quando, a bordo del trattore, ha cercato di spostarsi nel terreno seguendo una stradina interpoderale a ridosso di un piccolo dislivello. Al passaggio dell'automezzo il terreno è franato facendo capovolgere il mezzo guidato da Tropeano che è finito sotto il trattore. Il fratello, che lo stava aspettando nella parte inferiore del terreno, non vedendolo arrivare è risalito trovandosi davanti la scena. Immediatamente ha chiamato i soccorsi.

Sul posto sono arrivati mezzi dei vigili del fuoco, della polizia e dei carabinieri, oltre ai sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare la morte dell'uomo. E per i rilievi del caso è giunta la polizia scientifica. Immediata la vicinanza dell'amministrazione comunale che ha sospeso le manifestazioni già programmate per questo periodo natalizio.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA