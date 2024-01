Maltratta la compagna per anni, divieto di avvicinarla

Avrebbe maltrattato per anni la compagna, con diversi episodi di violenza sia fisica che verbale. Per questo, gli agenti della Squadra mobile di Crotone hanno sottoposto un 38enne, indagato per maltrattamenti in famiglia, alla misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento alla compagna, alla sua abitazione e a tutti i luoghi da lei frequentati.

Il provvedimento è stato emesso dopo la denuncia della donna e gli approfondimenti investigativi effettuati dalla Squadra mobile che avrebbero fatto luce su una situazione familiare caratterizzata da reiterati maltrattamenti posti in essere dall'uomo. Una situazione aggravata anche dall'assunzione di sostanze stupefacenti da parte dell'uomo, anche all'interno dell'abitazione, che era solito manifestare comportamenti aggressivi verso la compagna, con minacce e violenze.

La Procura di Crotone, accogliendo le risultanze delle indagini, ha quindi formulato la richiesta di misura cautelare al Gip che ha emesso il provvedimento dell'allontanamento dalla casa familiare, con divieto di comunicazione con la persona offesa.



