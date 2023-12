Sequestrata in Calabria una tonnellata di botti

Una tonnellata di botti sequestrata ed un arresto. É il bilancio di un'operazione condotta a Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza, dai militari del "Gruppo Sibari" del Comando provinciale di Cosenza della Guardia di finanza.

Il consistente quantitativo di botti, oltre 140 mila, era depositato alla rinfusa e senza alcun accorgimento in materia di sicurezza in un locale adibito a garage di una palazzina di tre piani dove risiedono alcuni nuclei familiari.

La persona che li custodiva e che é stata condotta in carcere, con l'accusa di detenzione illegale di materiale esplodente, é già nota alle forze dell'ordine.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA