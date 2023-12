In coma dopo pestaggio, da rifare processo a ragazza coinvolta

Il gup del Tribunale dei minorenni di Catanzaro, Emanuela Folino, ha fissato per il prossimo 31 gennaio 2024 l'udienza del nuovo processo nei confronti della ragazza, oggi maggiorenne, indagata per concorso anomalo nel tentato omicidio di Davide Ferrerio, il 21enne di Bologna brutalmente picchiato l'11 agosto 2022 a Crotone e ora ricoverato in coma irreversibile nel capoluogo emiliano. Il nuovo processo scaturisce dalla decisione della Corte di Cassazione che ha annullato con rinvio l'ordinanza del gup del Tribunale per i minorenni di Catanzaro che nel mese di aprile aveva sospeso il processo e disposto la messa in prova della ragazza.

La giovane è al centro della vicenda dalla quale scaturì l'aggressione a Davide Ferrerio per uno scambio di persona.

Aggressione per la quale è stato già condannato per tentato omicidio Nicolò Passalacqua, 22enne di Colleferro (Roma). La vicenda nasce da una relazione che la giovane aveva sui social con un uomo di 32 anni che si nascondeva sotto un profilo falso con il nome di un ex fidanzato della ragazza. Per questo la giovane, insieme alla mamma (che è a processo con il rito ordinario per lo stesso reato), invitò il suo spasimante social ad un appuntamento con lo scopo di scoprirne l'identità. L'uomo, però, si avvide della trappola e riuscì a defilarsi inviando poi alla ragazza il messaggio: "ho una camicia bianca" che provocò lo scambio di persona con Davide Ferrerio il quale, indossando proprio una camicia bianca, stava passando nei pressi del tribunale di Crotone quell'11 agosto. Il ragazzo bolognese venne picchiato brutalmente da Passalacqua.



