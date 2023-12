Dama, inaugurata in Calabria piazza dedicata al campione Condemi

Una piazza dedicata ad un campione della Dama, 'lo sport della mente'. E' quella che Brancaleone, in Calabria, ha dedicato Luigi Condemi, campione della disciplina, originario della cittadina dello Ionio reggino e considerato tra i maggiori 'compositori' italiani di problemi damistici.

L'inaugurazione di piazza Condemi ha costituito un momento moltoimportante per la Federazione Italiana Dama, che è disciplina sportiva associata del Coni e che tra un paio di mesi celebrerà i 100 anni della propria fondazione. Alla cerimonia, che ha visto per la prima volta in Italia, l'assegnazione di un riconoscimento nella toponomastica ad un campione di Dama, è intervenuta la famiglia Condemi presenti il sindaco di Brancaleone, Silvestro Garoffolo e i componenti della sua giunta. Per la Federazione Dama sono intervenuti il presidente Carlo Bordini, il delegato regionale Gianni Zavettieri, i dirigenti locali Franco Borrello e Giorgio Ghittoni, oltre ai numerosi damisti locali.

"Ricordiamo che il 'problema' di dama - afferma Adolivio Capece, scacchista, giornalista e scrittore - è una composizione ideata dall'autore: la posizione quindi non deriva necessariamente da una partita ma deve comunque nascere dal rispetto delle regole del gioco. Il 'problema' poi si conclude in poche mosse con una combinazione spettacolare ed è in questa realizzazione che si evidenzia la genialità del compositore".



