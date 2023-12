Cocaina e marijuana nascoste all'interno dell'auto, arrestato

Era in auto con alcune dosi di cocaina e marijuana e 1.400 euro in contanti. Un trentunenne, noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato in flagranza dai carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia con l'accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

I militari, nell'ambito dei servizi di controllo del territorio, insospettiti da alcuni movimenti di persone e di veicoli nei pressi delle aree non illuminate nei parcheggi presenti in città, hanno intercettato l'uomo che, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso della sostanza stupefacente nascosta all'interno dell'auto sulla quale era a bordo. In particolare sono state trovati e sequestrati 27,5 grammi di cocaina, suddivisa in 26 dosi, 82 grammi di marijuana, un bilancino, materiale per il confezionamento e la somma di denaro ritenuta provento dell'attività di spaccio.

Tutto il materiale è stato sequestrato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA