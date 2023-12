Picchia la donna che stava ospitando a casa, denunciato

Un uomo è stato denunciato, a Cosenza, per percosse e violenza privata ai danni di una donna.

E' accaduto a Cosenza. A dare l'allarme è stata una donna che ha avvertito la Polizia di avere notato una signora in lacrime che, affacciata da una finestra di un edificio in una strada centrale di Cosenza, chiedeva aiuto.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra volante che hanno individuato il luogo e preso contatti con la vittima.

Quest'ultima ha raccontato di aver subito percosse e violenza privata da un amico che la ospitava per il periodo natalizio.

Gli agenti, in poco tempo, hanno rintracciato l'uomo che è stato poi denunciato.

Dopo aver ricevuto le necessarie rassicurazioni ed il conforto del caso, la vittima è stata affidata ad un'associazione del luogo che l'ha riaccompagnata alla propria abitazione in un Comune della Provincia.



